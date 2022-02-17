Горе тому, кто сделает это: назван самый страшный грех во время Масленичной недели

Фото Густаво Зырянова

Масленичная неделя, или Сырная седмица, по церковному календарю является периодом подготовки к Великому посту. Несмотря на традицию народных гуляний и сытных угощений, в это время уже начинают действовать гастрономические запреты.

В 2022 году Масленица наступает рано. Масленичная неделя начнётся 28 февраля и продлится до 6 марта. Этот период в церковном календаре считается временем подготовки к самому строгому у православных посту – Великому.

Неслучайно с Масленичной неделей связан ряд запретов, нарушение которых можно считать грехом.

Итак, в Сырную седмицу – так ещё называется Масленичная неделя – начинают действовать ограничения в еде и поведении. Верующим стоит отказаться от мяса и гнать долой злые мысли.

Считается, что постепенный вывод из рациона тяжёлой мясной пищи поможет человеку пережить 48-дневный Великий пост. Он продлится с 7 марта до 24 апреля и завершится празднованием Светлой Пасхи.

Что запрещено и считается грехом в Сырную седмицу

Гнев, злословие и негативные мысли – один из главных грехов во время Масленичной недели. Верующим положено веселиться, готовить угощения для стола, ходить в гости, чтобы уберечься от уныния.

Именно уныние считается тягчайшим грехом. Ведь оно появляется там, где угасает вера в бога.

Также в Масленичную неделю нужно отказаться от употребления мяса в пользу молочных продуктов и яиц. Блины с маслом и сметаной – отличное угощение в эти дни.

Что можно делать на Масленицу

Запретов, связанных с трудом, на Масленицу нет. Напротив, работать и убираться в доме в Сырную седмицу не просто можно, но и нужно. А как иначе, если встреча гостей и приготовление блинов требуют от хорошей хозяйки порядка и уюта в доме.

Как ранее писал Сиб.фм, впереди православных россиян ждёт 3 важных даты. Первой будет Масленица, которая начнётся 28 февраля и продлится до 6 марта. Далее начиная с 7 марта и до 23 апреля верующие будут соблюдать Великий пост. А уже 24 апреля люди начнут праздновать Пасху, на которую неизменными угощениями остаются куличи и крашеные яйца.