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Когда распродажа авиабилетов от S7 и «Победы» в 2022 году – россиянам пообещали аттракцион небывалой щедрости

Фото Когда распродажа авиабилетов от S7 и «Победы» в 2022 году – россиянам пообещали аттракцион небывалой щедрости
Фото Когда распродажа авиабилетов от S7 и «Победы» в 2022 году – россиянам пообещали аттракцион небывалой щедрости

Фото pixabay.com

Авиакомпании проводят распродажи билетов с большими скидками обычно два раза в год: перед зимним и летним сезоном. Ближайшая распродажа авиабилетов S7 Airlines ожидается 15 марта 2022 года, распродажу авиабилетов лоукостера «Победа» эксперты тоже предсказывают в марте.

Обычно первыми о распродаже узнают участники системы лояльности авиакомпании и пассажиры, подписавшиеся на новостную рассылку перевозчика. Чаще всего распродажи у авиакомпаний проходят в период с ноября по январь.

Авиакомпания S7 Airlines объявит о следующей распродаже авиабилетов 15 марта 2022 года, сообщает сайт msk.hullabaloo.ru. С этого дня акция будет доступна только для держателей карт Premium, а с 16 марта 2022 года продажи откроются уже для всех держателей карт лояльности S7. Отметим, что и прошлые годы S7 проводила распродажи во второй половине марта.

Сиб.фм подробно рассказывал о распродажах S7, прошедших в январе 2022 года.

Авиабилеты со скидками до 50 % можно было купить четыре дня: с 18 по 21 января. В акции участвовали как внутренние направления, так и международные рейсы.

Фото Когда распродажа авиабилетов от S7 и «Победы» в 2022 году – россиянам пообещали аттракцион небывалой щедрости 2

Авиакомпания «Победа» последнюю распродажу в 2021 году провела с 9 по 14 ноября в честь «чёрной пятницы», установив специальные цены от 999 рублей на более чем 200 000 билетов на рейсы, которые выполняются до 26 марта 2022 года.

Первая распродажа авиабилетов «Победы» 2022 года тоже ожидается в марте.
Самые большие скидки во время распродаж авиакомпании делают на непопулярные направления. На другие рейсы число билетов со скидкой, как правило, ограничено.

Напомним, какие направления чаще всего выбирают авиадебоширы, вылетая из Новосибирска, и порядок контроля QR-кодов у пассажиров при вылете в Россию из зарубежных аэропортов.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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