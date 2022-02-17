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Новосибирский вуз построит базу отдыха на берегу Оби за 70 млн рублей

Фото Новосибирский вуз построит базу отдыха на берегу Оби за 70 млн рублей
Фото Новосибирский вуз построит базу отдыха на берегу Оби за 70 млн рублей

Фото С. Березовской

НГТУ до 2025 года построит в Заельцовском районе на берегу Оби базу отдыха для своих студентов и сотрудников. По предварительным подсчётам, обойдётся она в 70 млн рублей.

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ) построит базу отдыха для своих студентов и сотрудников в Заельцовском районе на берегу Оби, вуз уже объявил аукцион на разработку проектно-сметной документации (ПСД). По данным сайта госзакупок, за неё готовы заплатить 5,4 млн рублей.

Подрядчику предстоит разработать проект строительства корпуса лечебной физкультуры, сторожевого домика, гаража, пункта охраны, трансформаторной подстанции и инженерных сетей.

Площадь участка, на котором разместится база, составляет 3,3 га. Стоимость строительства предварительно оценивается в 70 млн рублей. Точная цифра станет известна, когда завершится разработка ПСД.

Сроки строительства — 2022–2025 годы. Как сообщили в пресс-службе вуза, ежегодно в развитие объекта планируют вкладывать от 10 до 15 млн рублей.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о планах по строительству объектов другого типа в Новосибирске в ближайшие годы. До 2027 года в городе рассчитывают построить минимум пять межрайонных приютов для безнадзорных животных.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

НГТУ
Новосибирск
Обь
Заельцовский район
база отдыха
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