Новосибирский вуз построит базу отдыха на берегу Оби за 70 млн рублей

Фото С. Березовской

НГТУ до 2025 года построит в Заельцовском районе на берегу Оби базу отдыха для своих студентов и сотрудников. По предварительным подсчётам, обойдётся она в 70 млн рублей.

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ) построит базу отдыха для своих студентов и сотрудников в Заельцовском районе на берегу Оби, вуз уже объявил аукцион на разработку проектно-сметной документации (ПСД). По данным сайта госзакупок, за неё готовы заплатить 5,4 млн рублей.

Подрядчику предстоит разработать проект строительства корпуса лечебной физкультуры, сторожевого домика, гаража, пункта охраны, трансформаторной подстанции и инженерных сетей.

Площадь участка, на котором разместится база, составляет 3,3 га. Стоимость строительства предварительно оценивается в 70 млн рублей. Точная цифра станет известна, когда завершится разработка ПСД.

Сроки строительства — 2022–2025 годы. Как сообщили в пресс-службе вуза, ежегодно в развитие объекта планируют вкладывать от 10 до 15 млн рублей.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о планах по строительству объектов другого типа в Новосибирске в ближайшие годы. До 2027 года в городе рассчитывают построить минимум пять межрайонных приютов для безнадзорных животных.