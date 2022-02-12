Пять приютов для бездомных собак построят в Новосибирской области

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В Новосибирской области в ближайшие 5 лет планируется построить пять межрайонных приютов для безнадзорных животных.

Пять межрайонных приютов для бездомных животных планируют построить в Новосибирской области в ближайшие пять лет. Об этом начальник отдела государственного надзора в сфере обращения с животными регионального управления ветеринарии Александр Замиралов рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, согласно разработанной дорожной карты, будет построено как минимум пять приютов, сейчас ведётся расчёт необходимых для этого затрат.

Только в окрестностях Новосибирска сейчас обитает около 15 тысяч бездомных собак. Для отлова, стерилизации, вакцинации требуется не менее 3 приютов, в которых одновременно могли бы содержаться по 250 собак.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что отлов одной бездомной собаки обходится в 20 тысяч рублей, впоследствии ещё более 200 тысяч требуется на содержание животного.

Также градоначальник уточнил, что только подготовка проектно-сметной документации (ПСД) для нового приюта обойдётся более 10 млн рублей, на строительство необходимо порядка 80 миллионов рублей.

Напомним, 10 февраля экс-депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя выступила за принятие закона об эвтаназии для бездомных животных из-за увеличения случаев нападения на людей.