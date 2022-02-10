Усыплять бездомных собак предложила экс-депутат Госдумы из Новосибирска Ганзя

Фото Facebook Веры Ганзи, Густаво Зырянова / Сиб.фм

Бывший член Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя выступила за принятие закона об эвтаназии для бездомных животных из-за увеличения случаев нападения на людей.

Экс-депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя предложила принять закон об обязательном отлове бродячих животных и разрешении их усыпления путём эвтаназии. Об этом она рассказала Сиб.фм, после того как столкнулась со стаей бездомных собак рядом с домом.

Фото pixabay.com

На личной странице в Facebook экс-парламентарий рассказала, что столкнулась со стаей из 10-12 собак, когда выходила выбросить мусор. По словам Ганзи, она не стала рисковать и просто вернулась домой вместе с мешком. Однако в разговоре с Сиб.фм депутат отметила, что подобные случаи происходят повсеместно, люди становятся жертвами нападений и проблема уже дошла до крайней точки.

«Я считаю, что стаи бродячих собак уже нельзя назвать домашними животными. В последние годы их количество растёт, и агрессия с их стороны тоже растёт. Происходят вопиющие и ужасающие истории, но мы знаем только самые ужасные из них, которые попали в СМИ. А ведь есть десятки тысяч других, которые не попали, людям приходилось отбиваться и по чистой случайности, возможно, избежать смерти», – отмечает экс-депутат.

По словам Ганзи, существующая сегодня схема «отлов-стерилизация-выпуск» это издевательство над животными. Экс-депутат объясняет, что собаке снова придётся добывать себе пропитание, а агрессивной она становится именно в период голодания. Поэтому бывший член Госдумы считает, что властям необходимо переходить к радикальным мерам.

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм (иллюстративное)

«Пусть это звучит жестоко и не совсем правильно с точки зрения морали, но собак будет гораздо гуманнее усыплять.

Я не предлагаю всех подряд. Сначала нужно создать соответствующие структуры при местных органах исполнительной власти, извлекать бюджетные средства на это, вложить средства в какую-то из государственных федеральных программ. Затем осуществлять отлов и искать этим животным новых хозяев: через СМИ, специальные сайты, объявления, бегущую строку по телевидению. Если им не нашли хозяев – ну куда их девать?» – задаётся вопросом Ганзя.

По словам экс-депутата, строительство новых приютов в такой ситуации не поможет. Вера Ганзя отмечает, что сегодня много бездомных людей и семей, в которых нечем кормить детей. Поэтому, считает политик, нужно помогать именно этой категории граждан.

«Со мной явно будут не согласны зоозащитники. Но раз они такие добрые, готовы рисковать чужими жизнями, то пусть собирают, ищут средства и строят приюты. Но не нужно болтать языком, нужно принимать конкретные меры!» – отмечает экс-депутат.

Фото pixabay.com

Также Вера Ганзя выступает за привлечение к ответственности хозяев животных, которые выбрасывают домашних любимцев на улицу. Поэтому экс-депутат предлагает чипировать кошек и собак. В случае если они убегут – их смогут найти, а если их выбросили – можно будет найти хозяев.

«Недавно с балкона наблюдала женщину с коробкой. Она идёт с этой коробкой, ставит возле подъезда и быстрым шагом бежит оттуда. Смотрю, а из коробки три котёнка выскочили, побежали за ней, а она быстрым шагом уходит. Я не понимаю, как можно взять животное, кормить, ухаживать, а потом выбросить. У них что, сердца нет? Как можно быть такими бездушными? Поэтому нужны жесточайшие меры, сколько бы денег на это не потребовалось, их нужно найти», – резюмирует Ганзя.

Напомним, что в Новосибирской области за 2021 год бездомные собаки нападали на людей 1 170 раз – это только зафиксированные случаи. На фоне увеличения подобных инцидентов мэр Анатолий Локоть предложил ужесточить закон об обращении с животными.