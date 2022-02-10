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Бездомные собаки в Новосибирске 1 170 раз нападали на людей в 2021 году

Фото Бездомные собаки в Новосибирске 1 170 раз нападали на людей в 2021 году
Фото Бездомные собаки в Новосибирске 1 170 раз нападали на людей в 2021 году

Фото pixabay.com

Более тысячи нападений бездомных собак на людей зарегистрировали в Новосибирске в 2021 году, сообщила депутат горсовета Наталья Пинус.

Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус опубликовала в своём Instagram статистику по покусам бездомных, диких и домашних животных за 2021 год.

Всего в городе было зарегистрировано 3 282 случая нападения животных на людей, из которых со стороны безнадзорных собак 1 170 случаев, со стороны домашних питомцев — 1 968. Дикие животные (белки, ежи и другие) кусали горожан 144 раза.

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Публикация от Наталья Пинус (@natalia_pinus)

«То есть безнадзорные животные составляют около 35 процентов от общего числа покусов. 60 процентов — это домашние животные, 5 процентов — дикие», — уточнила Пинус.

Также депутат привела данные, которые показывают, что в 2021 году укусов бездомных животных в Новосибирске было на 30 % меньше, чем в 2019-м: 1 170 против 1 531.

Напомним, что недавно в Новосибирске после многочисленных укусов собак скончалась 54-летняя женщина. Она была заводчицей и стала жертвой собственных бульдогов. Домашние питомцы откусили хозяйке нос, изорвали грудь, горло и челюсть.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

собаки
Новосибирск
дикие животные
бездомные животные
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