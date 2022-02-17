Очередь к наркологу в Новосибирске протянулась до проезжей части

Фото Сиб.фм

Жители Новосибирска каждое утро продолжают терять время в гигантской очереди к наркологу и психиатру в областном наркологическом диспансере.

17 февраля очередь из посетителей областного наркологического диспансера протянулась до проезжей части улицы Коммунистической. Читатели Сиб.фм прислали в редакцию фото.

По их словам, чтобы попасть на приём к специалисту, необходимо предварительно записаться на сайте медучреждения. Однако записавшийся, например, на 08:00 не может оказаться в это время у врача, поскольку в это время диспансер только открывает двери.

«Перед приёмом необходимо оплатить услугу в кассе, это 5-10 минут. В итоге время приёма сдвигается, образуется очередь», – негодует жительница Новосибирска Ирина.

Напомним, жалобы на очередь в наркодиспансер появились в понедельник, 14 февраля. Тогда несколько десятков человек были вынуждены простоять около 5 часов на приём к наркологу и психиатру. Медики пояснили посетителям, что проблемы возникли из-за того, что в этот день работал только один кассир. Представители диспансера пообещали исправить ситуацию на следующий день.

Однако на следующий день история повторилась: люди вынуждены были стоять в очереди на лестнице между этажами – снова из-за работы кассиров.

Редакция Сиб.фм направляла запрос в пресс-службу Минздрава Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответа до сих пор не получила.