Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

Очередь к наркологу в Новосибирске протянулась до проезжей части

Фото Очередь к наркологу в Новосибирске протянулась до проезжей части
Фото Очередь к наркологу в Новосибирске протянулась до проезжей части

Фото Сиб.фм

Жители Новосибирска каждое утро продолжают терять время в гигантской очереди к наркологу и психиатру в областном наркологическом диспансере.

17 февраля очередь из посетителей областного наркологического диспансера протянулась до проезжей части улицы Коммунистической. Читатели Сиб.фм прислали в редакцию фото.

По их словам, чтобы попасть на приём к специалисту, необходимо предварительно записаться на сайте медучреждения. Однако записавшийся, например, на 08:00 не может оказаться в это время у врача, поскольку в это время диспансер только открывает двери.

Фото Очередь к наркологу в Новосибирске протянулась до проезжей части 2

«Перед приёмом необходимо оплатить услугу в кассе, это 5-10 минут. В итоге время приёма сдвигается, образуется очередь», – негодует жительница Новосибирска Ирина.

Напомним, жалобы на очередь в наркодиспансер появились в понедельник, 14 февраля. Тогда несколько десятков человек были вынуждены простоять около 5 часов на приём к наркологу и психиатру. Медики пояснили посетителям, что проблемы возникли из-за того, что в этот день работал только один кассир. Представители диспансера пообещали исправить ситуацию на следующий день.

Фото Очередь к наркологу в Новосибирске протянулась до проезжей части 3

Однако на следующий день история повторилась: люди вынуждены были стоять в очереди на лестнице между этажами – снова из-за работы кассиров.

Редакция Сиб.фм направляла запрос в пресс-службу Минздрава Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответа до сих пор не получила.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Павел Тиунов

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22204
«Он просто открыл дверь и залез в трусы»: реальные истории девушек из Новосибирска, которые не сообщили о насилии в полицию
19695
Сколько медалей у России на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 12 февраля
17224
Россияне получат по 8500 рублей от соцзащиты 14 февраля 2022 года
10434
Внедорожник перевернулся в результате ДТП в Новосибирске
9964
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -3 градусов и снегопады
6861
В День всех влюблённых отель AZIMUT зажёг огромное сердце из окон на фасаде здания
6018
Учёные назвали новые признаки рака