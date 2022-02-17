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общество

По 20 тысяч рублей к пенсии: в РФ обрадовали всех пенсионеров

Фото По 20 тысяч рублей к пенсии: в РФ обрадовали всех пенсионеров
Фото По 20 тысяч рублей к пенсии: в РФ обрадовали всех пенсионеров

Фото Павла Мирошникова и pixabay.com

Пенсия работающих пенсионеров не индексируется. Но после оформления статуса самозанятых ПФР перестаёт считать таких россиян работающими. Дальше они могут получать льготы и индексации пенсий в полном объёме.

Индексация пенсий работающим пенсионерам заморожена с 2016 года. Но получение статуса самозанятого открывает перед пожилыми россиянами интересные возможности.

Самозанятые не числятся в ПФР как трудоустроенные, поэтому они получают пенсии с учётом всех проводимых государством индексаций. Оформление статуса самозанятого позволяет увеличить пенсию за счёт дальнейшей её индексации. Об этом заявила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, сообщает PRIMPRESS.

Работая самозанятым, пенсионер может получать 20-25 тысяч рублей – по статистике столько составляет средний заработок самозанятых пенсионеров. Именно такую сумму можно добавить к ежемесячной пенсии. А пожилым няням и сиделкам платят больше. Со своих заработков самозанятые платят только 4-6 % налога.

Фото По 20 тысяч рублей к пенсии: в РФ обрадовали всех пенсионеров 2

Пособия и социальные выплаты в России проиндексировали с 1 февраля 2022 года на 8,4 %. В списке пособий, подлежащих индексации: материнский капитал, детские выплаты, выплаты ветеранам, ЕДВ инвалидам, Героям России, «чернобыльцам». Новые размеры выплат – в материале Сиб.фм.

Напомним, индексация социальных пенсий в России намечена на 1 апреля 2022 года.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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Теги

пенсионеры
Пенсионный фонд
индексация
пенсии
самозанятость
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