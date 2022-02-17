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Под Новосибирском мужчина пытался сжечь окровавленную одежду после избиения знакомого

Фото Под Новосибирском мужчина пытался сжечь окровавленную одежду после избиения знакомого
Фото Под Новосибирском мужчина пытался сжечь окровавленную одежду после избиения знакомого

Фото Сиб.фм

В Новосибирской области задержали 36-летнего подозреваемого в непредумышленном убийстве.

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя рабочего посёлка Коченёво. Мужчина до полусмерти избил своего знакомого во время распития алкогольных напитков, а после попытался сжечь улики. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы, так как его собутыльник скончался в больнице.

По данным СУ СКР по региону, инцидент произошёл 13 февраля в рабочем посёлке Коченёво на улице Западной. 36-летний мужчина выпивал вместе со своим знакомым алкогольные напитки, между ними начался конфликт. В этот момент обвиняемый начал избивать собутыльника и скрылся.

Мужчину госпитализировали в больницу, однако он скончался в медучреждении из-за многочисленных травм головы. По указанному адресу выехала группа полиции.

«Полицейские провели подворовый обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 36-летний знакомый потерпевшего. Оперативники обнаружили в доме задержанного одежду со следами бурого цвета. Злoумышленник растапливал печь, чтобы сжечь улики», – сообщили в ГУ МВД России по региону.

Мужчину вскоре задержали, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

На данный момент мужчине уже предъявлено обвинение, его на время расследования могут заключить под стражу. Известно, что свою вину он полностью признал. Следователи продолжают расследование дела.

Напомним, что в Новосибирской области грозит пожизненное заключение ранее судимому 44-летнему мужчине за убийство и ограбление пожилой женщины.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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