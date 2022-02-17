Пожизненное грозит 44-летнему мужчине за убийство пенсионерки под Новосибирском

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В городе Болотное Новосибирской области ранее судимый мужчина жестоко убил и ограбил 73-летнюю пенсионерку.

В Новосибирской области 44-летний мужчина проник в дом к 73-летней пенсионерке, убил её и ограбил. Преступника смогли задержать в тот же день, теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

В региональной прокуратуре сообщили, что трагедия произошла 19 мая 2021 года в городе Болотное. 44-летний местный житель ранее был неоднократно судим, однако решился на новую «авантюру». Он незаконно проник в дом к 73-летней женщине и ударил её ножом. Травмы были настолько серьёзные, что пенсионерка умерла на месте.

После этого мужчина украл из квартиры пенсионерки деньги и ювелирные украшения, а затем скрылся с места преступления. Однако далеко он уйти не успел – его задержали сотрудники полиции в тот же день.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряжённое с разбоем, вымогательством или бандитизмом»). Учитывая прошлые преступления, мужчине грозит большой срок. Как сообщили в прокуратуре, его могут отправить в тюрьму на срок от 8 до 20 лет либо на пожизненное.

Обвинительное заключение по данному уголовному делу утверждено, позднее его рассмотрят в Новосибирском областном суде.

Напомним, ранее в Новосибирске дошло до суда дело в отношении экс-полицейского, который распылил перцовый баллончик в задержанного мужчину, а затем вне камеры избил его. За явное превышение полномочий ему грозит до 10 лет тюрьмы.