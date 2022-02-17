Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Россиян ждёт короткая рабочая неделя из-за 23 Февраля

Фото Россиян ждёт короткая рабочая неделя из-за 23 Февраля
Фото Россиян ждёт короткая рабочая неделя из-за 23 Февраля

Фото pixabay.com

Четырёхдневная рабочая неделя ждёт россиян по случаю Дня защитника Отечества. Кроме того, предпраздничный день будет сокращённым.

День защитника Отечества в России в 2022 году традиционно станет выходным. Придётся 23 февраля на среду, поэтому рабочая неделя сократится на один день. Кроме того, предпраздничный день, вторник, по продолжительности рабочего времени уменьшится на час.

Переноса нерабочих дней и длинных выходных в феврале в этом году не предусмотрено. Выходные праздничные дни определены на основании ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации.

Всего в заключительном зимнем месяце россиян ждут девять выходных дней: 5–6, 12–13, 20–21, 23 и 26–27 февраля.

Напомним, что по случаю Дня защитника Отечества в небе над Новосибирском прогремит праздничный салют. Сиб.фм ранее писал, что для запуска будут использованы 122-миллиметровые орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля КамАЗ. Залпы будут выпускать в течение 20 минут начиная с 21:00.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юнона Крылова
журналист

0

Теги

праздник
выходной
23 февраля
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22405
«Он просто открыл дверь и залез в трусы»: реальные истории девушек из Новосибирска, которые не сообщили о насилии в полицию
19772
Сколько медалей у России на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 12 февраля
17318
Россияне получат по 8500 рублей от соцзащиты 14 февраля 2022 года
10495
Внедорожник перевернулся в результате ДТП в Новосибирске
9986
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -3 градусов и снегопады
6882
В День всех влюблённых отель AZIMUT зажёг огромное сердце из окон на фасаде здания
6109
Учёные назвали новые признаки рака