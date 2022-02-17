Россиян ждёт короткая рабочая неделя из-за 23 Февраля

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Четырёхдневная рабочая неделя ждёт россиян по случаю Дня защитника Отечества. Кроме того, предпраздничный день будет сокращённым.

День защитника Отечества в России в 2022 году традиционно станет выходным. Придётся 23 февраля на среду, поэтому рабочая неделя сократится на один день. Кроме того, предпраздничный день, вторник, по продолжительности рабочего времени уменьшится на час.

Переноса нерабочих дней и длинных выходных в феврале в этом году не предусмотрено. Выходные праздничные дни определены на основании ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации.

Всего в заключительном зимнем месяце россиян ждут девять выходных дней: 5–6, 12–13, 20–21, 23 и 26–27 февраля.

Напомним, что по случаю Дня защитника Отечества в небе над Новосибирском прогремит праздничный салют. Сиб.фм ранее писал, что для запуска будут использованы 122-миллиметровые орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля КамАЗ. Залпы будут выпускать в течение 20 минут начиная с 21:00.