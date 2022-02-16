В Новосибирске праздничный салют на 23 февраля запустят из советской гаубицы

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На 23 февраля в Новосибирске используют 122-миллиметровую гаубицу Д-30 для запуска салютов.

В Новосибирске организуют праздничный салют 23 февраля, в День защитника Отечества. Световое представление состоится в 21:00 по местному времени. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

В Новосибирске на празднике будут использованы 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля КамАЗ. Ранее на территории Кемеровской области на полигоне Юргинский прошли практические тренировки перед праздником, чтобы отработать порядок и синхронность выстрелов из орудий и пусков из салютных установок.

По данным пресс-службы ЦВО, салют состоится 23 февраля в 21:00. Длительность светового представления составит 20 минут, за это время из гаубиц сделают 30 залпов, а из салютных установок выпустят более 800 фейерверков «Вега» и «Ассоль».

Отметим, что в Новосибирске 23 февраля на целый день перекроют дороги из-за праздничного салюта. Водители не смогут проехать в праздник от площади Инженера Будагова до парковки рядом с административным зданием по улице Обская, 2. Перекрыты улицы будут с 8:00 до позднего вечера.

Напомним, ранее Сиб.фм разобрался, как будут оплачивать нерабочий день в честь Дня защитника Отечества.