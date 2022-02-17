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Россияне получат по 16 000 рублей от соцзащиты 18 февраля 2022 года

Фото Россияне получат по 16 000 рублей от соцзащиты 18 февраля 2022 года
Фото Россияне получат по 16 000 рублей от соцзащиты 18 февраля 2022 года

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Части россиян 18 февраля 2022 года придут выплаты от соцзащиты в размере 16 000 рублей.

Россияне получат деньги от соцзащиты 18 февраля 2022 года. Для оформления таких выплат необходимо соблюсти одно условие. Об этом сообщили СМИ.

Деньги начнут поступать на банковские карты россиян уже в эту пятницу, 18 февраля 2022 года. Получить выплаты сможет определенная категория россиян – право на оформление выплат имеют почетные доноры.

Речь идет о россиянах, которые безвозмездно сдают кровь либо плазму крови на станциях переливания крови. После 40-й или 60-й сдачи соответственно гражданам присваивается статус почетного донора. Его обладатели имеют право ежегодно получать выплаты от соцзащиты. В этом году размер такой выплаты составляет 15 700 рублей.

С 18 февраля деньги начнут получат россияне, которые подали заявление на выплату в январе или в начале февраля текущего года, сообщает Primpress.

Накануне стало известно, кто из российских пенсионеров начнет получать пенсию в размере 33 000 рублей с марта 2022 года.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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