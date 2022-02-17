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Кто из пенсионеров получит по 33 000 рублей с 1 марта 2022 года

Фото Кто из пенсионеров получит по 33 000 рублей с 1 марта 2022 года
Фото Кто из пенсионеров получит по 33 000 рублей с 1 марта 2022 года

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В марте 2022 года еще одна категория пенсионеров получит пенсии в увеличенном размере.

Российские пенсионеры в марте 2022 года получат пенсии в размере 33 000 рублей. Кому назначили доплаты, сообщили СМИ.

В марте 2022 года многие российские пенсионеры получат выплаты в увеличенном размере. Новый размер пенсий составит 33 000 рублей на человека в среднем по стране. Увеличение пенсий коснется бывших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, в числе которых МВД, Следком, Росгвардия и прокуратура. Кроме того, пенсии увеличат пенсионерам МЧС и ФСИН.

Увеличение пенсий связано с новым законопроектом. 16 февраля Госдума одобрила закон об индексации пенсий военным на 8,6 процента с 1 января 2022 года. После подписи президента России Владимира Путина военные пенсионеры получат выплаты в увеличенном размере. По словам первого замминистра финансов страны Леонида Горнина, деньги придут пенсионерам уже в марте. При этом вместе с пенсией им поступят доплаты за январь и февраль.

Средний размер военной пенсии по стране составит 33 000 рублей, сообщает Primpress.

Сиб.фм писал, что повышенные пенсии в феврале получат 600 тысяч пенсионеров в Новосибирской области. При этом эксперты отмечают, что такое резкое повышение пенсий разгонит инфляцию и негативно отразится на всех россиянах.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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