Госдума приняла закон об увеличении пенсий военным на 8,6 процента

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Госдума приняла законопроект об индексации пенсий военным на 8,6 процента с 1 января 2022 года.

Госдума приняла законопроект об увеличении военных пенсий на 8,6 процента с 1 января 2022 года. Пенсию проиндексируют более чем 2,6 млн человек.

Госдума приняла правительственный законопроект об индексации пенсий военным сразу в трех чтениях. Согласно новому закону, с 1 января 2022 года военные пенсии будут проиндексированы на 8,6 %. Ранее соответствующий документ подготовил кабмин. Премьер-министр страны Михаил Мишустин попросил депутатов рассмотреть его в максимально сжатые сроки, чтобы люди как можно скорее начали получать повышенные выплаты.

На проведение индексации выплат военным пенсионером государство потратит более 154 миллиардов рублей за три года. В текущем году дополнительные расходы составят 63,4 миллиарда рублей.

Ранее поручение об увеличении военных пенсий дал президент России Владимир Путин. Он заявил, что увеличенные выплаты будут получать более 2,6 млн человек, передает РИА Новости.

Сиб.фм писал, что повышенные пенсии в феврале получат 600 тысяч пенсионеров в Новосибирской области. При этом эксперты отмечают, что такое резкое повышение пенсий разгонит инфляцию и негативно отразится на всех россиянах.