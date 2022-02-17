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Салют на День защитника Отечества: где и во сколько смотреть фейерверк 23 февраля в Новосибирске

Фото Салют на День защитника Отечества: где и во сколько смотреть фейерверк 23 февраля в Новосибирске
Фото Салют на День защитника Отечества: где и во сколько смотреть фейерверк 23 февраля в Новосибирске

Фото pixabay.com

Праздничный салют в Новосибирске в честь Дня защитника Отечества 23 февраля 2022 года состоится на Михайловской набережной. Время начала фейерверка – в 21:00, он продлится около 20 минут. Военные планируют 30 залпов из гаубиц и 800 фейерверков. Движение транспорта в районе набережной перекроют с 8:00 до 22:00.

Праздничный салют на Михайловской набережной 23 февраля продлится 20 минут. Планируется 30 залпов из гаубиц, а из салютных установок – более 800 фейерверков. Артиллеристы провели репетицию салюта на полигоне Юргинский, сообщает пресс-служба ЦВО.

Мэрия Новосибирска постановила ввести временное прекращение движения транспортных средств в период подготовки и проведения артиллерийского салюта 23 февраля 2022 года. С 8:00 и до 22:00 новосибирцы не смогут проехать от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания по улице Обская, 2.

Напомним, как отдыхаем 23 февраля 2022 года и как правильно поздравить любимого: прикольные поздравления в стихах и открытки – в материале Сиб.фм.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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салют
День Защитника Отечества
23 февраля
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