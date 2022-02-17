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общество

«Слушайте крик Петуха!»: Ванга предсказала дату окончания пандемии коронавируса

Фото «Слушайте крик Петуха!»: Ванга предсказала дату окончания пандемии коронавируса
Фото «Слушайте крик Петуха!»: Ванга предсказала дату окончания пандемии коронавируса

Фото с сайта pixabay.com

Болгарская ясновидящая предсказала конец COVID-19 после того, как прокричит петух.

Пророчество предсказательницы Ванги об окончании пандемии коронавирусной инфекции расшифровали в этом году. По словам провидицы из Болгарии, вирус, ограничивающий свободу в мире, закончится вместе с криком петуха.

«Всё закончится с криком петуха», — предрекала ясновидящая. Слова ясновидящей стали понятны только после изучения славянского календаря: в нём 2021 год значится под символом Кричащего Петуха.

Согласно славянским датам, год Петуха заканчивается в марте 2022-го.

Тем не менее, некоторые из последователей учения Ванги уверены: бороться с пандемией коронавируса человечеству придётся до 2029 года. Он тоже пройдёт под эгидой Петуха, но уже по китайскому календарю.

Ранее Сиб.фм писал об опасности шести двоек, которую предсказывала болгарская ясновидящая.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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