«Слушайте крик Петуха!»: Ванга предсказала дату окончания пандемии коронавируса

Фото с сайта pixabay.com
Болгарская ясновидящая предсказала конец COVID-19 после того, как прокричит петух.
Пророчество предсказательницы Ванги об окончании пандемии коронавирусной инфекции расшифровали в этом году. По словам провидицы из Болгарии, вирус, ограничивающий свободу в мире, закончится вместе с криком петуха.
«Всё закончится с криком петуха», — предрекала ясновидящая. Слова ясновидящей стали понятны только после изучения славянского календаря: в нём 2021 год значится под символом Кричащего Петуха.
Согласно славянским датам, год Петуха заканчивается в марте 2022-го.
Тем не менее, некоторые из последователей учения Ванги уверены: бороться с пандемией коронавируса человечеству придётся до 2029 года. Он тоже пройдёт под эгидой Петуха, но уже по китайскому календарю.
Ранее Сиб.фм писал об опасности шести двоек, которую предсказывала болгарская ясновидящая.
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