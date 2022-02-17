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Суд освободил мужчину, обвиняемого в расчленении трансгендера

Фото Суд освободил мужчину, обвиняемого в расчленении трансгендера
Фото Суд освободил мужчину, обвиняемого в расчленении трансгендера

Фото Сиб.фм

В Санкт-Петербурге суд переквалифицировал уголовное дело по факту убийства трансгендера в «превышение самообороны».

В Санкт-Петербурге в зале суда освободили мужчину, которого обвиняли в убийстве и расчленении трансгендера. Дело переквалифицировали и приговорили обвиняемого к лишению свободы на 1 год и 10 месяцев, однако из-под стражи мужчину выпустили, зачтя проведённое в СИЗО время.

Как пишет сайт Online47 со ссылкой на пресс-службу судов Северной столицы, изначально мужчину судили по ст. 105 УК РФ («Убийство»). Однако в итоге дело переквалифицировали на ст. 108 УК РФ («Превышение самообороны»).

Осуждённый объяснил, что трансгендер планировал подсыпать ему снотворное и обворовать. Поэтому мужчина два раза ударил его ножом в шею и один раз в живот. В результате жертва скончалась на месте от полученных травм. Предполагается, что спустя 10 дней мужчина вернулся на место преступления, расчленил тело погибшего и выбросил в реку. Позднее в ней и обнаружили останки.

Суд счёл убедительными данные аргументы и переквалифицировал дело на превышение самообороны.

Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирске следователи прекратили дело по факту нападения охранника на 13-летнего мальчика в магазине.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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