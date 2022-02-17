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В Новосибирске прекратили дело о нападении охранника на 13-летнего мальчика в магазине

Фото В Новосибирске прекратили дело о нападении охранника на 13-летнего мальчика в магазине
Фото В Новосибирске прекратили дело о нападении охранника на 13-летнего мальчика в магазине

Скрин и видео из YouTube

В Новосибирске в октябре 2021 года 53-летний охранник напал на 13-летнего мальчика в магазине, по данному факту было возбуждено уголовное дело, однако расследование прекратили.

В Новосибирске прекратили расследование уголовного дела в отношении охранника, который напал на 13-летнего школьника в магазине «Пятёрочка». Как пишет «АиФ-Новосибирск», информацию об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

Напомним, инцидент произошёл в октябре 2021 года в магазине на проспекте Дзержинского, 1/4. 53-летний охранник «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений применил в отношении 13-летнего мальчика насилие». Ребёнок в результате пострадал, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Также в Сети публиковали запись с камеры наблюдения в момент инцидента.

Известно, что мальчик отправился в магазин за лимонадом по просьбе матери. Также делом заинтересовался руководитель СК РФ Александр Бастрыкин, он поручил доложить о ходе проверки по данному инциденту. Однако уголовное дело было прекращено.

«Уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека») прекратили», – сообщили в региональном СК.

Причины прекращения дела не уточняются.

Напомним, ранее в Новосибирской области арестовали отчима за истязания 13-летнего мальчика.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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