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Травников назвал неделю с 14 по 20 февраля переломной в ситуации с COVID-19 в Новосибирской области

Фото Травников назвал неделю с 14 по 20 февраля переломной в ситуации с COVID-19 в Новосибирской области
Фото Травников назвал неделю с 14 по 20 февраля переломной в ситуации с COVID-19 в Новосибирской области

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Пик заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области пройден, текущая неделя станет переломной в плане развития эпидситуации, заявил губернатор Андрей Травников.

Новосибирская область прошла пик заболеваемости COVID-19 в пятую волну, на этой неделе эпидситуация в регионе начнёт меняться в лучшую сторону, заявил губернатор Андрей Травников.

«Сейчас мы уже перевалили пик. Я считаю, что середина этой недели (14-20 февраля. — Прим.ред.) станет переломной», — сказал глава области во время спецвыпуска программы «Вести Новосибирск» 17 февраля.

Также он добавил, что, как и новосибирский учёный Сергей Седых, предполагает затяжное окончание пятой волны.

Напомним, в рамках программы «Вести Новосибирск» в среду губернатор сказал и о том, что решение о смягчении ковидных ограничений будет принято до конца текущей недели.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Новосибирск
Травников
коронавирус
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