«Успела одеть детей в тёплые вещи»: многодетная мать погибла в результате пожара под Новосибирском

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Многодетная мать, погибшая в результате пожара в Оби 16 февраля, одела детей в тёплые вещи перед эвакуацией из горящего дома. Об этом спасателям рассказали очевидцы.

Вечером 16 февраля в двухквартирном частном доме в Оби на улице Байдукова произошёл пожар, в котором погибла 42-летняя женщина. В пресс-службе управления СК России по Новосибирской области сообщили, что она была матерью четверых детей и в момент возгорания находилась в доме вместе с ними.

Двое мальчиков в возрасте 17 и 11 лет и две девочки в возрасте 8 и 4 лет успели эвакуироваться, женщина оказалась отрезанной от них вспышкой пламени и не смогла спастись. Её супруг находился на работе, написал Telegram-канал Mash Siberia.

«Со слов очевидцев, мать успела одеть детей в тёплые вещи. Старший сын помогал выйти из горящего дома младшим», — рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Оби ГУ МЧС России по Новосибирской области майор внутренней службы Сергей Музыченко.

Первый пожарно-спасательный расчёт прибыл на место через три минуты после выезда. На локализацию возгорания на площади 54 кв. м ушло 16 минут, ещё три минуты заняло тушение открытого горения.

В доме, построенном из шпал, был установлен автономный дымовой пожарный извещатель (АДПИ), он сработал исправно, сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время два психолога МЧС оказывают экстренную психологическую помощь родственникам погибшей. Следственно-оперативная группа, в составе которой дознаватели чрезвычайного ведомства и следователи, выясняет обстоятельства произошедшего для установления точной причины пожара. Предварительно, произошло короткое замыкание.

Министерство труда и социального развития Новосибирской области взяло под особый контроль судьбу детей. По словам главы министерства Елены Бахаревой, в настоящее время специалисты отдела опеки и попечительства администрации Оби рассматривают варианты дальнейшего жизнеустройства несовершеннолетних, в частности, работают с бабушкой детей. Всем им окажут психологическую и социальную помощь, в том числе восстановят документы. Пока дети находятся у соседей.