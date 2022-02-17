Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В наркологическом диспансере Новосибирска объяснили огромную очередь посетителей

Фото В наркологическом диспансере Новосибирска объяснили огромную очередь посетителей
Фото В наркологическом диспансере Новосибирска объяснили огромную очередь посетителей

Фото предоставлено Новосибирским областным наркологическим диспансером

Представители Новосибирского областного наркодиспансера рассказали, почему в медучреждении было большое скопление людей, пришедших на приём к наркологу и психиатру.

Очереди в наркологическом диспансере скапливаются из-за того, что люди приходят на приём без записи или не к назначенному времени. Так, в медучреждении прокомментировали жалобы новосибирцев на потраченное время в ожидании встречи со специалистами.

В диспансере подчеркнули, что очереди образовались в понедельник, 14 февраля, из-за «болезни части сотрудников психоневрологического диспансера, специалисты которого для удобства пациентов ведут приём в одном отделении с наркологами». Поэтому во вторник, 15 февраля, дополнительно вывели ещё одного врача и двух регистраторов.

«Такого количества персонала достаточно для обслуживания всех граждан, обратившихся в диспансер по предварительной записи. Со вторника очередей в диспансере нет», – заявили в медучреждении.

Фото В наркологическом диспансере Новосибирска объяснили огромную очередь посетителей 2

Появившиеся в четверг, 17 февраля, фотографии очереди, которая протянулась до проезжей части, по словам медиков, сделаны до открытия диспансера.

«В таком раннем ожидании нет смысла», – отметили в медучреждении, подчеркнув, что в отделении платных услуг приём ведётся только по предварительной записи.

На момент 13:30 в диспансере очередей нет, добавили медики, прислав в редакцию Сиб.фм фото практически пустых лестниц, коридоров и холла регистратуры.

Напомним, ранее новосибирцы вновь пожаловались на очередь в наркодиспансер. По словам жителей города, очередь образуется в том числе из-за того, что диспансер открывает двери ровно в 08:00, а записавшийся на это время посетитель не может оказаться у врача, поскольку тратит ещё 5-10 минут на оплату услуги.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Павел Тиунов

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22487
«Он просто открыл дверь и залез в трусы»: реальные истории девушек из Новосибирска, которые не сообщили о насилии в полицию
19806
Сколько медалей у России на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 12 февраля
17356
Россияне получат по 8500 рублей от соцзащиты 14 февраля 2022 года
10520
Внедорожник перевернулся в результате ДТП в Новосибирске
10005
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -3 градусов и снегопады
6896
В День всех влюблённых отель AZIMUT зажёг огромное сердце из окон на фасаде здания
6142
Учёные назвали новые признаки рака