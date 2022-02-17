В наркологическом диспансере Новосибирска объяснили огромную очередь посетителей

Фото предоставлено Новосибирским областным наркологическим диспансером

Представители Новосибирского областного наркодиспансера рассказали, почему в медучреждении было большое скопление людей, пришедших на приём к наркологу и психиатру.

Очереди в наркологическом диспансере скапливаются из-за того, что люди приходят на приём без записи или не к назначенному времени. Так, в медучреждении прокомментировали жалобы новосибирцев на потраченное время в ожидании встречи со специалистами.

В диспансере подчеркнули, что очереди образовались в понедельник, 14 февраля, из-за «болезни части сотрудников психоневрологического диспансера, специалисты которого для удобства пациентов ведут приём в одном отделении с наркологами». Поэтому во вторник, 15 февраля, дополнительно вывели ещё одного врача и двух регистраторов.

«Такого количества персонала достаточно для обслуживания всех граждан, обратившихся в диспансер по предварительной записи. Со вторника очередей в диспансере нет», – заявили в медучреждении.

Появившиеся в четверг, 17 февраля, фотографии очереди, которая протянулась до проезжей части, по словам медиков, сделаны до открытия диспансера.

«В таком раннем ожидании нет смысла», – отметили в медучреждении, подчеркнув, что в отделении платных услуг приём ведётся только по предварительной записи.

На момент 13:30 в диспансере очередей нет, добавили медики, прислав в редакцию Сиб.фм фото практически пустых лестниц, коридоров и холла регистратуры.

Напомним, ранее новосибирцы вновь пожаловались на очередь в наркодиспансер. По словам жителей города, очередь образуется в том числе из-за того, что диспансер открывает двери ровно в 08:00, а записавшийся на это время посетитель не может оказаться у врача, поскольку тратит ещё 5-10 минут на оплату услуги.