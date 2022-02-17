В Новосибирске изменят схему движения автобусов в Первомайском и Советском районах

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В 2022 году власти Новосибирска изменят схемы движения общественного транспорта в Первомайском и Советском районах, а также в микрорайоне ОбьГЭС.

В Новосибирске власти изменят схему движения общественного транспорта в Первомайском и Советском районах с 2022 года. Кроме того, мэрия увеличит количество автобусов и уберёт два маршрутных такси. Об этом сообщил начальник управления пассажирских перевозок мэрии Владимир Кондауров.

Кондауров рассказал, что власти начали первый этап по модернизации городской муниципальной маршрутной сети. Изменения коснутся маршрутов в Первомайском и Советском районах.

Так, в Первомайском районе с 1 февраля увеличили с 9 до 16 единиц автобусов на маршруте № 54 (улица Твардовского – вокзал Новосибирск-Главный). С улицы Первомайской перенесут автобус на улицу Героев Революции и увеличат количество транспорта с 7 до 14.

Другие изменения коснутся движения автобусного маршрута № 21 (до вокзала Новосибирск-Главный) и № 68 (улица Твардовского – площадь Маркса). Также в ближайшее время власти отменят два маршрутных такси – № 1 и № 69.

В Советском районе с 1 марта запустят кольцевые маршруты № 65 и № 64а, которые свяжут районы правого берега: Шлюз, Нижняя зона Академгородка, а также Верхняя и Нижняя Ельцовка. По словам Кандаурова, в III квартале будет увеличено количество единиц автобусов маршрута № 8 (Цветной проезд – вокзал Новосибирск-Главный) с 6 до 20.

Кроме того, некоторые изменения коснутся микрорайона ОбьГЭС и площади Маркса. В частности, на маршруте № 45 увеличат количество автобусов с 12 до 20. С 17 января был запущен автобус № 88 (он связывает ОбьГЭС, Краснообск, Северо-Чемской жилмассив, площадь Маркса, метро «Студенческая» и облбольницу). Также с 25 февраля появятся 8 новых автобусов для маршрута № 45к.

– В связи с открытием данного маршрута с 27 февраля закрывается маршрутное такси № 5, которое полностью дублируется схемой нового автобусного маршрута №45к, – отметил Владимир Кондауров.

Как рассказал начальник управления пассажирских перевозок мэрии, изменения рассчитаны до 2026 года. Власти намерены постепенно заменить автобусы малого класса на транспорт большой и средней вместимости. Кроме того, в городе планируют убрать дублирующие маршруты и создать удобную схему передвижения.

Напомним, что в Новосибирске продолжают борьбу с «зайцами» – людьми, которые не платят за проезд. Теперь контролёрам помогать отлавливать безбилетников будут сотрудники Росгвардии.