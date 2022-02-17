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общество

В Новосибирске отлавливать «зайцев» в автобусах поможет Росгвардия

Фото В Новосибирске отлавливать «зайцев» в автобусах поможет Росгвардия
Фото В Новосибирске отлавливать «зайцев» в автобусах поможет Росгвардия

Фото pixabay.com

Сотрудники Росгвардии будут помогать контролёрам отлавливать безбилетников в автобусах Новосибирска, сообщил начальник управления пассажирских перевозок мэрии Владимир Кондауров.

Власти Новосибирска решили привлечь сотрудников Росгвардии к контролю оплаты проезда в автобусах, поскольку они могут составлять протоколы об административных правонарушениях, заявил глава управления пассажирских перевозок мэрии Владимир Кондауров.

«Современные автобусы оборудованы системой контроля пассажиропотока. Датчики сообщают водителю, сколько людей зашли в автобус и сколько оплатили проезд. У водителя есть так называемая тревожная кнопка, в случае чего он ею воспользуется — вызовет группу контролёров, которая прибудет на место для проверки», — пояснил он.

Иными словами, если «заяц» будет отказываться оплачивать проезд и покидать салон, будет привлечена Росгвардия. Нарушитель получит административное наказание.

Напомним, Кондауров также сообщал, что в двух районах города запустят 150 дополнительных автобусов. Часть из них начнёт курсировать уже в ближайшие дни.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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общественный транспорт
транспорт
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