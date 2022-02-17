В Новосибирске запустят 150 дополнительных автобусов в 2022 году

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150 дополнительных автобусов появятся в Новосибирске в течение 2022 года на маршрутах, связывающих Первомайский и Советский районы с центром левого и правого берега.
Количество автобусов на маршрутах, которые связывают Первомайский и Советский районы Новосибирска с центром левого и правого берега, в ближайшие дни будет увеличено почти вдвое. Все направления обслуживает муниципальное Пассажирское автотранспортное предприятие № 4 (ПАТП-4).
«150 автобусов — общая закупка. 100 автобусов уже вводятся в эксплуатацию, 50 будут поставлены в Новосибирск во втором квартале текущего года. Все автобусы оборудованы валидаторами. На всех представленных маршрутах будет действовать тариф «Сетевая поездка», — отметил глава управления пассажирских перевозок мэрии Владимир Кондауров.
Это значит, что если пассажир в течение часа пересядет с одного маршрута на другой, вторая поездка будет бесплатной, пояснил он.
Напомним, ранее Кондауров говорил о том, что схемы движения нескольких маршрутов до Первомайского и Советского районов скорректируют.
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