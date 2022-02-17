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В Новосибирске тракториста оштрафовали на 500 рублей за тонированные стёкла

Фото В Новосибирске тракториста оштрафовали на 500 рублей за тонированные стёкла
Фото В Новосибирске тракториста оштрафовали на 500 рублей за тонированные стёкла

Фото из группы «АСТ-54» в Instagram

В Новосибирске водитель трактора получил административный штраф в размере 500 рублей за тонированные стёкла.

В Новосибирске попал на камеру прохожих трактор с тонированными стёклами, который чистил снег на площади Ленина. В отношении 32-летнего водителя составлен административный протокол за несоблюдение технического регламента. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Запись с нарушителем 15 февраля опубликовали в Instagram-аккаунте службы эвакуации «АСТ-54». В социальных сетях пользователи шутили, что водитель «просто стесняется», да и благодаря тонировке «работает в удовольствие». Другие, напротив, возмутились, что мужчина может ненароком сбить кого-то в такой темноте.

Позднее в инцидент вмешались сотрудники ГИБДД. В инспекции установили личность водителя – им оказался 32-летний мужчина. В отношении него был составлен административный протокол по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ («Управление транспортным средством со стёклами, светопропускание которых не соответствует требованиям безопасности»). Нарушение влечёт штраф в размере 500 рублей.

Кроме того, оказалось, что это не первое нарушение водителя. Его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Неуплата штрафа в срок»).

Напомним, что в Новосибирске продолжают бороться с незаконными АЗС. В связи с этим власти предложили увеличить штрафы за несанкционированные заправки в 8 раз.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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