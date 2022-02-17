В Новосибирской области за январь ввели рекордные 189,4 тысячи квадратов жилья

Фото Максима Николаева

В январе 2022 года в Новосибирской области ввели 189,4 тысячи кв. м жилья, но даже с таким показателем она не вошла в топ-10 регионов, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Новосибирская область в январе 2022 года показала отличные результаты по вводу жилья. По данным Росстатата, в регионе ввели 189,4 тысячи квадратов, то есть практически повторили успех 2015 года, когда были введены рекордные 214 тысяч.

Однако даже с таким высоким показателем область не вошла в десятку регионов — лидеров, а заняла только 15 место, сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

В целом по России объём ввода превысил результаты прошлого года на 81 %, а в отдельных регионах и вовсе были установлены необъяснимые рекорды, отметил эксперт.

Например, Амурская область увеличила объёмы ввода за январь в 17 раз, Челябинская — в 11,5 раза. Республика Марий Эл приросла на 678 %, Омская область — на 675 %, а Брянская — на 636 %. Сразу 12 регионов приросли в пять и более раз.

«Скорее всего, после выполнения плана за 2021 год администрации притормозили ввод отдельных объектов до января следующего года», — предположил аналитик.

Возвращаясь к показателям Новосибирской области, Николаев уточнил, что из 189 тысяч квадратов 80,9 тысячи (или 42,5 %) пришлись на объекты индивидуального жилищного строительства. Это на 28 % больше, чем в среднем по году, подытожил он.

Напомним, ранее Николаев сообщал, что в январе этого года в Новосибирской области увеличилось предложение квартир в новостройках. В прошлом месяце в регионе приступили к строительству 19 домов, насчитывающих 2 537 квартир общей площадью 132 тыс. кв. м.