В январе в Новосибирской области выросло предложение квартир в новостройках

Фото Максима Николаева

Суммарный объём предложения квартир в новостройках в Новосибирской области увеличился за январь на 500 квартир, сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

По данным Единого ресурса застройщиков, Новосибирская область вошла в пятёрку лидеров по приросту новых домов в январе 2022 года, уступив Москве, Московской области, Краснодарскому краю и Ленинградской области.

В прошлом месяце в регионе приступили к строительству 19 домов, насчитывающих 2 537 квартир общей площадью 132 тыс. кв. м. Таким образом, суммарный объём предложения вырос на 500 квартир, уточнил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

«Год начался для застройщиков успешно, объём продаж достиг рекордных показателей с 2015 года. На 6 процентов по сравнению с январём 2021 года выросло число регистрационных записей об ипотеке», — отметил эксперт.

Ипотека из-за роста ключевой ставки начала смещаться в сторону нового жилья. Инициативы Госдумы и правительства свидетельствуют о планах поддержки строительной отрасли и в текущем году.

Ещё один позитивный момент — Росстат фиксирует рост доходов населения. Однако доступность жилья от этого пока не повышается.

Напомним, ранее Николаев говорил, что рост ключевой ставки вернул смысл программе льготной ипотеки, которая из-за увеличения цен на жильё оказалась фактически бесполезной.