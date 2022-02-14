Эксперт Николаев: рост ключевой ставки вернул смысл льготной ипотеки

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Повышение ключевой ставки положительно повлияло на программу льготной ипотеки — она снова стала эффективным инструментом, заявил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

Введением льготной ипотеки весной 2020 года российское правительство решало две задачи: повышало доступность жилья и поддерживало строительную отрасль за счёт увеличения спроса.

В первые полгода оба обе задачи решались успешно, но к февралю 2021 года из-за роста цен на новостройки эффект льготной ипотеки оказался нивелирован, а затем спрос вовсе начал смещаться в сторону готового жилья, напомнил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Тогда перед застройщиками встала проблема инвестиционных квартир. Появились даже единичные инвесторы, которые продавали квартиры с большой скидкой. Однако цены продолжили расти и застройщики конкурировали больше не с покупателями, а с вторичным рынком. Разница в 2 % между льготной и стандартной ипотекой, с учётом оплаты аренды на время строительства, делала выбор в пользу новостроек неоднозначным.

«Но рост ключевой ставки и процентов на кредиты под готовое жильё в очередной раз сыграл в пользу строительных организаций», — отметил эксперт.

С учётом операционных расходов банка средняя разница между ставками по ипотеке на первичное и вторичное жильё увеличится до 5-5.5 % и покупать новостройки станет выгоднее, чем готовые квартиры. Но это лишь перераспределение внутри сегментов рынка, в целом доступность недвижимости снизится, подытожил аналитик.

Напомним, ранее Николаев говорил о том, что цены на жильё могут снизиться после отмены программы льготной ипотеки.