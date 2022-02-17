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Внешнеторговый оборот Сибири в 2021 году вырос на 30,2 %

Фото Внешнеторговый оборот Сибири в 2021 году вырос на 30,2 %
Фото Внешнеторговый оборот Сибири в 2021 году вырос на 30,2 %

Фото pixabay.com

В 2021 году внешнеторговый оборот Сибирского федерального округа составил 51,6 млрд долларов США — по сравнению с 2020 годом увеличился на 30,2 %, сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Внешнеторговый оборот Сибирского федерального округа (СФО) в 2021 году составил 51,6 млрд долларов США — в сравнении с 2020 годом увеличился на 30,2 %, сообщили в Сибирском таможенном управлении (СТУ).

Объёмы внешней торговли не только достигли допандемийных значений, но и превысили их, отметил начальник СТУ Александр Ястребов.

«Положительная динамика отмечена как в экспортных, так и в импортных поставках, рост по сравнению с 2020 годом составил 32,4 процента и 22,9 процента соответственно», — уточнил он.

Рост внешнеторгового оборота наблюдался во всех регионах на территории СФО, в Новосибирской области составил 7 млрд 585 млн долларов (14,7 %).

Напомним, ранее в таможенном управлении подсчитали, что в 2021 году экспорт натурального сибирского мёда вырос вдвое в сравнении с 2020-м.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Сибирь
Новосибирская область
СФО
СТУ
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