22 февраля 2022 года: нумеролог рассказал, чем опасно сближение шести двоек

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Нумерологи и экстрасенсы считают 22.02.2022 поистине мистической датой. Это число будет последним из всех сакральных дат, больше такого никогда не повторится. Специалисты рассказали, чем опасна эта зеркальная дата и от чего стоит отказаться в этот день.

22 февраля выпадет на вторник. Как предупреждают специалисты, этот день может побудить людей к протесту против существующего положения вещей. Они начнут сопротивляться тому, что их не устраивает в личной жизни. Например, могут решить уволиться с ненавистной работы или порвать отношения с человеком, общение с которым заставляет расстраиваться и переживать. Считается, что этот день будет благоприятным для расставания с вредными привычками и введения нового режима.

Кроме того, в эту дату существует большая вероятность конфликтов в семье и разлад между влюблёнными. Также могут произойти финансовые риски из-за того, что в людях может проснуться жадность и корысть. Некоторые предпочтут мгновенную выгоду вместо того, чтобы получить нечто большее, или вообще из-за желания сорвать куш потеряют свои вложения.

Амбиции в эту дату могут привести к неприятностям как финансового характера, так и личного. Злость и агрессия в этот день могут достичь высокой степени, даже если кажется, что для таких эмоций нет поводов. Так что в эту дату крайне важно держать себя в руках.

Категорически запрещены 22 февраля любые ссоры, проявление зависти и негативных эмоций. От плохих мыслей и слов стоит отказаться. Нельзя сплетничать и злиться: любая критика в адрес окружающих или себя будет умножена многократно.

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