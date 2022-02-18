Глава ОПФР Терепа назвал размер минимальной пенсии в Новосибирской области

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Минимальный размер пенсии в Новосибирской области не может быть меньше 10 987 рублей. Об этом заявил глава ОПФР региона Александр Терепа.

Глава отделения Пенсионного фонда России по Новосибирской области Александр Терепа назвал минимальный размер пенсии в регионе. Ежемесячная выплата не может быть ниже величины прожиточного минимума, который составляет 10 987 рублей.

«В случае если совокупный доход оказывается ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе, то пенсионерам устанавливается социальная доплата к пенсии. Она доводит совокупный доход неработающего пенсионера до уровня прожиточного минимума», – об этом в интервью журналисту Сиб.фм рассказал управляющий ОПФР по Новосибирской области Александр Терепа.

По его словам, минимальная пенсия назначается гражданам в случае, если они, к примеру, не имеют трудового стажа.

«Если гражданин ни дня не работал или работал всю жизнь неофициально, он не останется без поддержки государства. Пенсия ему будет назначена, однако на 5 лет позже общеустановленного пенсионного возраста. Размер её, безусловно, ниже, чем размер страховой пенсии», – объяснил Терепа.

Напомним, в 2022 году российским пенсионерам проиндексируют пенсии на 8,6 %. Увеличенные выплаты будут получать неработающие и военные пенсионеры.