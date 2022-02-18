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Минздрав объявил о спаде пятой волны COVID-19 в Новосибирской области

Фото Минздрав объявил о спаде пятой волны COVID-19 в Новосибирской области
Фото Минздрав объявил о спаде пятой волны COVID-19 в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области официально пошла на спад заболеваемость коронавирусом.

В Новосибирской области зафиксировали спад пятой волны коронавируса. Об этом объявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на брифинге оперативного штаба 17 февраля.

– Динамика по заболеваемости, как мы видим, положительная. Максимальные цифры по заболеваемости были на этой неделе, но сейчас идёт падение. Мы наблюдаем это и по работе службы «122», и по работе поликлинической службы, – рассказал Константин Хальзов.

Как отметил министр, пятая волна коронавируса «растянется» ещё на месяц, однако положительная динамика видна уже сейчас. Кроме того, в инфекционных стационарах для заболевших развёрнуто 4 850 коек, свободный коечный фонд составляет 20 %. Константин Хальзов подчеркнул, что в текущей ситуации этого достаточно.

Также ведомство намерено вернуть к прежнему профилю инфекционные стационары. Однако Хальзов объяснил, что данное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации и его примут не раньше 1 марта 2022 года.

Напомним, что в Новосибирской области несколько дней подряд идёт снижение суточной заболеваемости COVID-19. Так, на утро 17 февраля в регионе коронавирусом заболели 5 043 человека, среди них 528 – несовершеннолетние дети.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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