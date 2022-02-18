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Надвижка четвертого моста через Обь в Новосибирске готова на 80%

Фото Надвижка четвертого моста через Обь в Новосибирске готова на 80%
Фото Надвижка четвертого моста через Обь в Новосибирске готова на 80%

Группа "ВИС"

В Новосибирске на 80% готова надвижка четвертого моста через Обь.

В Новосибирске закончили 14-ю стадию надвижки пролетного строения моста через Обь, общий объем выполненных работ составил 80%. Об этом рассказали в пресс-службе группы компаний «ВИС».

В Новосибирске строители завершили 14-ю стадию надвижки пролетного строения четвертого моста через Обь. Уже надвинуто 625 метров металлоконструкций моста – это 80% от его общей длины. Сейчас рабочие приступили к предпоследней стадии монтажа. Ее протяженность составит 60 метров, масса – 785 тонн. Вес пролетного строения превысит 10 000 тонн – оно проходит в 13,5 метрах над водой и станет основной для будущего дорожного полотна.

На правом берегу параллельно ведутся работы по сборке самого протяженного пролета моста – участка длиной 380 метров на высоте 15 метров. Он пройдет над транспортной развязкой на площади Будагова. Кроме того, рабочие продолжают возводить монолитное тело пилона и уже завершают бетонирование 17-й захватки левой и правой опоры.

Представители группы компаний «ВИС», выступающей концессионером строительства, объяснили, что из-за сжатых сроков работы ведутся параллельно на 8 площадках. Это транспортные развязки на обоих берегах, эстакада основного хода, тоннели и путепроводы. Также проводится комплекс работ по переустройству и модернизации инженерных коммуникаций, которые попали в зону строительства, передает АиФ-Новосибирск.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске субподрядчик перекрыл проезд технике на стройплощадке четвёртого моста.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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