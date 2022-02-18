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Новосибирская область вошла в топ-10 регионов РФ по продажам жилья в новостройках в 2021 году

Фото Новосибирская область вошла в топ-10 регионов РФ по продажам жилья в новостройках в 2021 году
Фото Новосибирская область вошла в топ-10 регионов РФ по продажам жилья в новостройках в 2021 году

Фото Максима Николаева

По данным Росреестра, по продажам квартир по договорам участия в долевом строительстве Новосибирская область в 2021 году заняла 6-е место среди российских регионов, сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Росреестр опубликовал данные по продажам квартир в новостройках в 2021 году по договорам участия в долевом строительстве. В Новосибирской области за год было заключено 32 118 таких договоров, с этим показателем регион занял шестое место, сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Первые два места с большим отрывом заняли Москва (143 985 ДДУ) и Московская область (116 310 ДДУ). На третьей позиции расположился Санкт-Петербург, где было заключено 75 760 договоров.

«Следует отметить, что субъекты из топ-5, куда также вошли Краснодарский край и Свердловская область, существенно превосходят наш регион по численности населения. Например, Свердловская область на 54 процента, Краснодарский край более чем в 2 раза», — подчеркнул эксперт.

Доля договоров, по которым деньги вносятся на счета эскроу, в целом в России в 2021 году увеличилась в 1,7 раза и составила 64,1 %. Динамика перехода на проектное финансирование в Новосибирской области выросла в 2,2 раза и достигла показателя 77 %.

Напомним, ранее Николаев сообщал, что Новосибирская область в 2021 году вошла в топ-5 регионов по вводу жилья. По многоквартирному строительству она уступила Ленинградской и Московской областям, Краснодарскому краю и Республике Татарстан.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирская область
жильё
недвижимость
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