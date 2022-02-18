Новосибирский оперштаб принял решение об окончании дистанта для школьников с 21 февраля

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В Новосибирской области приняли решение о прекращении всеобщего школьного карантина.

В Новосибирской области завершается всеобщий школьный карантин с 21 февраля. Вице-губернатор Сергей Нелюбов рассказал, что классы будут переводить на дистанционное обучение при превышении 20-процентного порога заболеваемости.

По словам вице-губернатора, 18 февраля члены оперативного штаба по деятельности образовательных организаций и министерство здравоохранения Новосибирской области подтвердили выход из всеобщего карантина. Сергей Нелюбов объяснил, что ведомства проанализировали ситуацию с заболевшими среди школьников и приняли данное решение.

«В соответствии с предписаниями и требованиями Роспотребнадзора есть право и обязанность руководителя для образовательной организации приостанавливать деятельность класса или в целом коллектива школы, дошкольного учреждения, если заболеваемость превышает 20 процентов и более», – отметил Нелюбов.

В случае если в классе или группе уровень заболеваемости превышает 20 процентов, его могут перевести на карантин. Затем учреждение обязательно должно проинформировать территориальный Роспотребнадзор.

Напомним, что в Новосибирской области власти намерены постепенно снимать антиковидные ограничения из-за стабилизации ситуации с COVID-19. По данным Минздрава, в регионе начался спад пятой волны коронавируса.