Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Новосибирский оперштаб принял решение об окончании дистанта для школьников с 21 февраля

Фото Новосибирский оперштаб принял решение об окончании дистанта для школьников с 21 февраля
Фото Новосибирский оперштаб принял решение об окончании дистанта для школьников с 21 февраля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области приняли решение о прекращении всеобщего школьного карантина.

В Новосибирской области завершается всеобщий школьный карантин с 21 февраля. Вице-губернатор Сергей Нелюбов рассказал, что классы будут переводить на дистанционное обучение при превышении 20-процентного порога заболеваемости.

По словам вице-губернатора, 18 февраля члены оперативного штаба по деятельности образовательных организаций и министерство здравоохранения Новосибирской области подтвердили выход из всеобщего карантина. Сергей Нелюбов объяснил, что ведомства проанализировали ситуацию с заболевшими среди школьников и приняли данное решение.

«В соответствии с предписаниями и требованиями Роспотребнадзора есть право и обязанность руководителя для образовательной организации приостанавливать деятельность класса или в целом коллектива школы, дошкольного учреждения, если заболеваемость превышает 20 процентов и более», – отметил Нелюбов.

В случае если в классе или группе уровень заболеваемости превышает 20 процентов, его могут перевести на карантин. Затем учреждение обязательно должно проинформировать территориальный Роспотребнадзор.

Напомним, что в Новосибирской области власти намерены постепенно снимать антиковидные ограничения из-за стабилизации ситуации с COVID-19. По данным Минздрава, в регионе начался спад пятой волны коронавируса.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23506
«Он просто открыл дверь и залез в трусы»: реальные истории девушек из Новосибирска, которые не сообщили о насилии в полицию
17889
Россияне получат по 8500 рублей от соцзащиты 14 февраля 2022 года
10335
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -3 градусов и снегопады
7239
В День всех влюблённых отель AZIMUT зажёг огромное сердце из окон на фасаде здания
6676
Учёные назвали новые признаки рака
5866
Кто из россиян получит по 6 100 рублей 15 февраля 2022 года
5809
В Новосибирске 12-летняя девочка с редким генетическим дефектом стала звездой TikTok