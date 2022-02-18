Полтонны сушёного боярышника из Казахстана не пропустили в Новосибирскую область

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Инспекторы управления Россельхознадзора по Новосибирской области не пропустили в регион 500 кг сушёного боярышника из Казахстана.

16 февраля инспекторы управления Россельхознадзора по Новосибирской области задержали 500-килограммовую партию сушёного боярышника из Казахстана на фитосанитарном контрольном посту «Карасук».

Как пояснили в пресс-службе ведомства, полтонны груза не позволили экспортировать в регион из-за отсутствия обязательного сопроводительного документа — фитосанитарного сертификата.

Вся партия была возвращена отправителю, индивидуальному предпринимателю из Павлодара.

Напомним, ранее в Россельхознадзоре сообщали, что в Новосибирскую область успешно поступила первая партия радужной форели из Узбекистана. 20 тонн мороженой рыбы пропустили в регион, поскольку поставщик позаботился о документации.