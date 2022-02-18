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Порывистый ветер и гололедица ожидаются в Новосибирске в выходные 19–20 февраля

Фото Порывистый ветер и гололедица ожидаются в Новосибирске в выходные 19–20 февраля
Фото Порывистый ветер и гололедица ожидаются в Новосибирске в выходные 19–20 февраля

Фото Густаво Зырянова

Западно-Сибирский гидрометцентр опубликовал прогноз на выходные 19–20 февраля в Новосибирске. Сиб.фм рассказывает, чего ждать от погоды.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, выходные 19–20 февраля в Новосибирске будут достаточно тёплыми. В ночные часы в субботу ожидается -7...-9 градусов, в воскресенье -11...-13, в пригороде возможно похолодание до -16.

Днём 19 февраля столбики термометров не опустятся ниже -6, а 20-го — ниже -8, свидетельствует прогноз.

Все выходные на дорогах будет гололедица, а в субботу возможно усиление ветра.

«4-9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с», — говорится на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Напомним, что в соответствии со шкалой Бофорта ветер со скоростью свыше 10 метров в секунду считается сильным.

В субботу синоптики не исключают небольшой снегопад, воскресенье ожидается преимущественно без осадков.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о предварительном прогнозе погоды на март. Судя по данным разных метеосервисов, первый месяц весны обещает быть тёплым, местами пасмурным и снежным.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

погода
Новосибирск
гололёд
прогноз погоды
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