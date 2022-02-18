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Синоптики сделали прогноз погоды на март в Новосибирске

Фото Синоптики сделали прогноз погоды на март в Новосибирске
Фото Синоптики сделали прогноз погоды на март в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области ожидается тёплая погода в марте с облачностью, снегопадами и дождями.

Популярные погодные сервисы представили прогнозы на март 2022 года в Новосибирской области. По данным синоптиков, первый месяц весны обещает быть тёплым, местами пасмурным и снежным.

Так, сервис «Яндекс.Погода» показывает, что начало марта будет относительно тёплым, дневные температуры составят -5...-7 градусов, а ночные всего -8...-10 градусов. С 14 по 18 число ожидаются снегопады. Оставшийся месяц будет пасмурная погода, только 27 числа выглянет солнце. Плюсовые температуры наступят также примерно после 20 марта.

Абсолютно другие данные предоставляет сайт world-weather.ru. Синоптики данного сервиса считают, что погода в марте будет в основном солнечной. Количество таких дней составит практически половину месяца, а температура будет варьироваться в пределах от -6 до +2 градусов. Под конец марта ожидается только плюсовая температура.

Сайт gismeteo.ru также прогнозирует сильные снегопады, дожди и облачность в течение всего марта. Только после 20-х чисел начнётся заметное потепление, когда столбики термометров начнут показывать плюсовые показатели.

Напомним, что на этой неделе в Новосибирскую область пришло заметное потепление вместе с обильными снегопадами. Жители жалуются на шумный вывоз снега по ночам, а также на повышенные тарифы на такси из-за погодных условий.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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