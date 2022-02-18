Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Жительница новосибирского Академгородка пожаловалась на нарушение закона о тишине при уборке снега ночью.

Жительница Новосибирска пожаловалась на шумный вывоз снега по ночам в районе Академгородка. По словам женщины, снег убирают самосвалы меньшей вместимости, чем положено. Об этом она рассказала в соцсетях, ссылаясь на контрактную документацию.

– 16 февраля в 23:00 на улице Терешковой, около дома № 12А, проходил вывоз снега. На перегороженной работниками улице нет никаких дорожных знаков, закон о тишине, запрещающий проводить дорожные работы с 22:00, также не соблюдается. На всей улице ощущается соответствующий ужасный запах, – рассказала женщина в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Местная жительница нашла на сайте госзакупок соответствующий контракт и техзадание. По её словам, в документе указано, что снег должны вывозить самосвалы с грузоподъёмностью 15-20 тонн. Однако она уверена, что на практике самосвал гораздо меньше.

В связи с этим она попросила контролирующие органы разобраться с ситуацией. В частности, проверить, как осваиваются бюджетные деньги, действительно ли у автомобилей нужная грузоподъёмность, которая указана в контракте.

Напомним, что в Новосибирске действительно несколько дней наблюдаются частые снегопады. В связи с ними в городе усилили уборку снега с дорог. Кроме того, из-за неблагоприятных осадков заметно повысились цены на такси.