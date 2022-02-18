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Жительница Новосибирска пожаловалась на шумный вывоз снега по ночам

Фото Жительница Новосибирска пожаловалась на шумный вывоз снега по ночам
Фото Жительница Новосибирска пожаловалась на шумный вывоз снега по ночам

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Жительница новосибирского Академгородка пожаловалась на нарушение закона о тишине при уборке снега ночью.

Жительница Новосибирска пожаловалась на шумный вывоз снега по ночам в районе Академгородка. По словам женщины, снег убирают самосвалы меньшей вместимости, чем положено. Об этом она рассказала в соцсетях, ссылаясь на контрактную документацию.

– 16 февраля в 23:00 на улице Терешковой, около дома № 12А, проходил вывоз снега. На перегороженной работниками улице нет никаких дорожных знаков, закон о тишине, запрещающий проводить дорожные работы с 22:00, также не соблюдается. На всей улице ощущается соответствующий ужасный запах, – рассказала женщина в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Местная жительница нашла на сайте госзакупок соответствующий контракт и техзадание. По её словам, в документе указано, что снег должны вывозить самосвалы с грузоподъёмностью 15-20 тонн. Однако она уверена, что на практике самосвал гораздо меньше.

В связи с этим она попросила контролирующие органы разобраться с ситуацией. В частности, проверить, как осваиваются бюджетные деньги, действительно ли у автомобилей нужная грузоподъёмность, которая указана в контракте.

Напомним, что в Новосибирске действительно несколько дней наблюдаются частые снегопады. В связи с ними в городе усилили уборку снега с дорог. Кроме того, из-за неблагоприятных осадков заметно повысились цены на такси.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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