В Новосибирске ожидается потепление до -2 градусов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Внезапное потепление до -2 градусов пришло в Новосибирскую область.

В Новосибирске наступит весеннее потепление до -2 градусов уже на этой неделе. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Так, в понедельник, 14 февраля, температура воздуха составит -3...-5 градусов, к концу дня похолодает до -8...-10 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Синоптики обещают переменную облачность и небольшой снег в течение дня, на дорогах сохраняется гололедица.

Во вторник, 15 февраля, тёплая погода сохранится: ночью столбики термометров покажут -16...-18 градусов, днём потеплеет до -2...-4 градусов. Ветер сменит направление на юго-западный, он будет дуть со скоростью 4-9 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с.

В среду, 16 февраля, ожидается небольшое похолодание до -14...-16 градусов ночью и -11...-13 градусов днём. Ветер юго-западный 4-9 м/с, ночью пройдёт снегопад.

В четверг, 17 февраля, ночью будет похолодание до -17...-19 градусов. Днём погода будет уже не такая тёплая как ранее, воздух прогреется до -9...-11 градусов. Скорость и направление ветра не изменятся. На дорогах сохраняется гололедица.

Напомним, что в Новосибирской области в связи с потеплением предложили начать уборку снега с крыш зданий. Кроме того, власти решают проблему с наледью на дорогах. На данный момент в городе вновь начали использовать реагент «бионорд».

Отметим, что недавно синоптики также опубликовали предварительный прогноз погоды на март 2022 года в Новосибирске. В целом месяц обещает быть тёплым, но немного снежным.