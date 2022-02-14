Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске ожидается потепление до -2 градусов

Фото В Новосибирске ожидается потепление до -2 градусов
Фото В Новосибирске ожидается потепление до -2 градусов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Внезапное потепление до -2 градусов пришло в Новосибирскую область.

В Новосибирске наступит весеннее потепление до -2 градусов уже на этой неделе. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Так, в понедельник, 14 февраля, температура воздуха составит -3...-5 градусов, к концу дня похолодает до -8...-10 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Синоптики обещают переменную облачность и небольшой снег в течение дня, на дорогах сохраняется гололедица.

Во вторник, 15 февраля, тёплая погода сохранится: ночью столбики термометров покажут -16...-18 градусов, днём потеплеет до -2...-4 градусов. Ветер сменит направление на юго-западный, он будет дуть со скоростью 4-9 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с.

В среду, 16 февраля, ожидается небольшое похолодание до -14...-16 градусов ночью и -11...-13 градусов днём. Ветер юго-западный 4-9 м/с, ночью пройдёт снегопад.

В четверг, 17 февраля, ночью будет похолодание до -17...-19 градусов. Днём погода будет уже не такая тёплая как ранее, воздух прогреется до -9...-11 градусов. Скорость и направление ветра не изменятся. На дорогах сохраняется гололедица.

Напомним, что в Новосибирской области в связи с потеплением предложили начать уборку снега с крыш зданий. Кроме того, власти решают проблему с наледью на дорогах. На данный момент в городе вновь начали использовать реагент «бионорд».

Отметим, что недавно синоптики также опубликовали предварительный прогноз погоды на март 2022 года в Новосибирске. В целом месяц обещает быть тёплым, но немного снежным.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18418
Сколько медалей у России на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 12 февраля
15255
Россияне получат по 8500 рублей от соцзащиты 14 февраля 2022 года
9537
Россияне начнут получать QR-коды по антителам
9290
Внедорожник перевернулся в результате ДТП в Новосибирске
9253
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -3 градусов и снегопады
6961
ПФР принимает заявления на выплату 25 000 рублей
6232
В Новосибирске осудят хозяина гаража, в котором сгорели четыре человека