Профилактолог объяснил слабую эрекцию после COVID-19

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При обнаружении эректильной дисфункции профилактолог рекомендует пройти обследование.

В России с начала пандемии коронавируса многие мужчины столкнулись с постковидным синдромом в виде ослабления эрекции. Только за последние два года продажи виагры на этом фоне выросли на 43 %. Главный профилактолог УрФО Сергей Токарев объяснил, с чем связаны проблемы с потенцией после COVID-19.

По словам Сергея Токарева, проблемы с потенцией после перенесённого коронавируса могут быть спровоцированы нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы.

«В России за последние годы на 43 процента выросли продажи препарата "Виагра", и причиной этого, безусловно, является коронавирус», – цитирует Online47 специалиста со ссылкой на URA.RU.

Эксперт считает, что при обнаружении подобных проблем необходимо в ближайшее время пройти обследование. В частности, можно получить консультацию специалиста или пройти бесплатную диспансеризацию. Токарев отмечает, что появление эректильной дисфункции провоцирует повышение риска развития инфарктов и инсультов.

Напомним, что многие пациенты сталкиваются с постковидным синдромом после выздоровления. Ранее врач объяснил причины осложнений на колени и пальцы, выпадение волос и другие проблемы после перенесённого коронавируса.