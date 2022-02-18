Пять спортсменов от Новосибирской области поедут на Паралимпиаду в Пекин

Фото: Instagram @russianparalymp

Стало известно, кто из спортсменов представит Новосибирскую область на Паралимпийских играх в Пекине. Всего в китайскую столицу от региона отправятся пять человек.

Паралимпийский комитет России утвердил состав делегации, которая отправится на XIII Паралимпийские зимние игры в Пекин. От Новосибирской области на соревнования поедут пять спортсменов, двое из которых включены в основной состав сборной, а трое — в резервный.

В основном составе выступят Маргарита Терещенкова и Антон Подзоров — участница лыжных гонок и соревнований по биатлону среди спортсменов с нарушениями зрения и её ведущий партнёр.

Денис Деканов с ведущим Александром Смоляниным, также выступающие в спорте слепых, попали в резервный состав сборной по лыжным гонкам. А Дмитрий Фадеев, относящийся к группе спортсменов с повреждением опорно-двигательного аппарата, включён в запасной состав сборной по сноуборду.

Напомним, Паралимпиада-2022 в Пекине пройдёт с 4 по 13 марта, на ней будет разыграно 78 комплектов медалей. Участникам предстоят состязания в шести видах спорта.

А пока в китайской столице завершается XXIV зимняя Олимпиада, на неё от Новосибирской области отправились четверо спортсменов.