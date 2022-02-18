Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

Расследование дела о наркотиках, изъятых у королевы красоты из полиции, завершено в Новосибирске

Фото Расследование дела о наркотиках, изъятых у королевы красоты из полиции, завершено в Новосибирске
Фото Расследование дела о наркотиках, изъятых у королевы красоты из полиции, завершено в Новосибирске

Фото с сайта конкурса красоты Miss Fashion Siberia 2021

Дело экс-сотрудницы полиции Александры Черемисиной о хранении наркотиков отправлено на утверждение в прокуратуру.

Следователи завершили уголовное дело по обвинению бывшей сотрудницы архивного отдела ГУ МВД по Новосибирской области Александры Черемисиной в хранении наркотиков в крупном размере. На неделе девушку освободили из-под домашнего ареста.

О задержании Черемисиной стало известно осенью 2021 года. 15 октября у девушки при обыске при себе обнаружили почти 3 грамма наркотического средства мефедрон. На следующий день Заельцовский районный суд постановил поместить сотрудницу полиции под домашний арест.

В декабре меру пресечения Черемисиной продлили ещё на два месяца. 14 февраля суд отказал следователям в очередном продлении. В региональном управлении Следственного комитета РФ отметили, что в настоящее время дело уже находится на утверждении в прокуратуре, а иная мера пресечения для обвиняемой не избиралась.

Александре Черемисиной 29 лет. В марте 2021 года она стала лауреатом международного конкурса красоты Miss Fashion Siberia 2021. Известно, что родители девушки работают в правоохранительных органах.

Напомним, в январе новосибирские полицейские изъяли партию наркотиков на 110 миллионов рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Павел Тиунов

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23506
«Он просто открыл дверь и залез в трусы»: реальные истории девушек из Новосибирска, которые не сообщили о насилии в полицию
17889
Россияне получат по 8500 рублей от соцзащиты 14 февраля 2022 года
10335
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -3 градусов и снегопады
7239
В День всех влюблённых отель AZIMUT зажёг огромное сердце из окон на фасаде здания
6676
Учёные назвали новые признаки рака
5866
Кто из россиян получит по 6 100 рублей 15 февраля 2022 года
5809
В Новосибирске 12-летняя девочка с редким генетическим дефектом стала звездой TikTok