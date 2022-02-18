Россияне получат по 10 000 рублей от соцзащиты 19 февраля 2022 года

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Россияне получат выплаты от соцзащиты в конце текущей недели.

Части россиян 19 февраля 2022 года придут выплаты от соцзащиты в размере 10 000 рублей. Кто получит деньги, сообщили СМИ.

В конце текущей недели россиянам придут выплаты от региональных отделений соцзащиты. Это будет финальная волна выплат в феврале. Размер пособий составит 10 000 рублей. Речь идет о выплатах семьям с тремя и более детьми.

Правом на получение выплат обладают родители детей, которые родились не раньше 2019 года. Это должен быть как минимум третий ребенок в семье. При этом важно, чтобы доход родителей был не больше двух прожиточных региональных минимумов. В среднем по стране это порядка 25 000 рублей. В Новосибирской области – 27 586 рублей.

Размер самой выплаты равен сумме детского прожиточного регионального минимума. Среднероссийский уровень детского прожиточного минимума – 11 592 рубля, во многих регионах он еще ниже: 10 000 рублей, сообщает Primpress. В Новосибирской области это 12 274 рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что власти Новосибирска подняли выплаты почетным жителям города и экс-губернаторам до 50 000 рублей.