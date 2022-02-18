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Россияне получат по 10 000 рублей от соцзащиты 19 февраля 2022 года

Фото Россияне получат по 10 000 рублей от соцзащиты 19 февраля 2022 года
Фото Россияне получат по 10 000 рублей от соцзащиты 19 февраля 2022 года

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Россияне получат выплаты от соцзащиты в конце текущей недели.

Части россиян 19 февраля 2022 года придут выплаты от соцзащиты в размере 10 000 рублей. Кто получит деньги, сообщили СМИ.

В конце текущей недели россиянам придут выплаты от региональных отделений соцзащиты. Это будет финальная волна выплат в феврале. Размер пособий составит 10 000 рублей. Речь идет о выплатах семьям с тремя и более детьми.

Правом на получение выплат обладают родители детей, которые родились не раньше 2019 года. Это должен быть как минимум третий ребенок в семье. При этом важно, чтобы доход родителей был не больше двух прожиточных региональных минимумов. В среднем по стране это порядка 25 000 рублей. В Новосибирской области – 27 586 рублей.

Размер самой выплаты равен сумме детского прожиточного регионального минимума. Среднероссийский уровень детского прожиточного минимума – 11 592 рубля, во многих регионах он еще ниже: 10 000 рублей, сообщает Primpress. В Новосибирской области это 12 274 рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что власти Новосибирска подняли выплаты почетным жителям города и экс-губернаторам до 50 000 рублей.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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