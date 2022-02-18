Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Власти Новосибирска подняли выплаты почетным жителям города и экс-губернаторам до 50 000 рублей

Фото Власти Новосибирска подняли выплаты почетным жителям города и экс-губернаторам до 50 000 рублей
Фото Власти Новосибирска подняли выплаты почетным жителям города и экс-губернаторам до 50 000 рублей

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Мэрия Новосибирска увеличила размер выплат почетным жителям города до 50 000 рублей. Деньги будут получать экс-губернаторы и сенатор.

Власти Новосибирска проиндексировали выплаты почетным гражданам города. Теперь по 49 198 рублей в месяц будут получать три экс-губернатора региона, один сенатор и обвиненный в незаконной приватизации академик.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление об индексации выплат почетным гражданам региона. В связи с «индексом потребительских цен» ежемесячные выплаты обладателей такого звания составят 49 198 рублей. Выплаты будут получать экс-губернаторы Новосибирской области Иван Индинок, Виктор Толоконский и Владимир Городецкий, а также сенатор Александр Карелин и обвиненный в незаконной приватизации академик Александр Асеев.

Помимо этого, увеличенные выплаты получат вдовы и вдовцы почетных граждан Новосибирска. Размер таких выплат составит 24 600 рублей – на две тысячи рублей больше, чем в прошлом году. Важным условием для получения средств является отсутствие нового брака у получателя выплат.

В списке почетных граждан города, по информации администрации Новосибирска, находятся экс-владелец обанкротившегося «Сибмоста» Альберт Кошкин, экс-глава новосибирского зоопарка Ростислав Шило, врач Евгений Мешалкин, начальник Томской губернии Николай Гондатти. Всего звания почетного гражданина Новосибирска удостоены 42 человека.

Ранее Сиб.фм писал, что мэрия Новосибирска хочет взыскать 2 миллиона рублей с «Сибирского Гиганта».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23583
«Он просто открыл дверь и залез в трусы»: реальные истории девушек из Новосибирска, которые не сообщили о насилии в полицию
17982
Россияне получат по 8500 рублей от соцзащиты 14 февраля 2022 года
10390
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -3 градусов и снегопады
7292
В День всех влюблённых отель AZIMUT зажёг огромное сердце из окон на фасаде здания
6752
Учёные назвали новые признаки рака
5931
Кто из россиян получит по 6 100 рублей 15 февраля 2022 года
5884
В Новосибирске 12-летняя девочка с редким генетическим дефектом стала звездой TikTok