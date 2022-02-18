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В Новосибирске половина компаний отказалась от корпоративов к 23 Февраля и 8 Марта

Фото В Новосибирске половина компаний отказалась от корпоративов к 23 Февраля и 8 Марта
Фото В Новосибирске половина компаний отказалась от корпоративов к 23 Февраля и 8 Марта

Фото pixabay.com

50 % опрошенных работодателей и представителей компаний в Новосибирске заявили, что у них в 2022 году не планируются корпоративы по случаю 23 Февраля и 8 Марта.

Работодателей, которые организуют корпоративы по случаю 23 Февраля и 8 Марта, в Новосибирске в 2022 году больше, чем было до пандемии, выяснили в сервисе по поиску вакансий и сотрудников SuperJob. Но 50 % из них всё же не будут устраивать праздничные мероприятия, свидетельствуют результаты опроса.

В некоторых компаниях настроены отметить два праздника сразу, об этом заявили более 20 % респондентов. Только День защитника Отечества будут праздновать в 4 % компаний, а Международный женский день — в 5 %.

«Предприятия и организации со штатной численностью персонала от 100 до 1000 сотрудников организуют корпоративные мероприятия на 23 Февраля и 8 Марта чаще компаний малого и крупного бизнеса», — уточнили в SuperJob.

Среди работодателей из разных отраслей о готовности организовать празднование обеих дат чаще всего говорили представители компаний строительной отрасли и сферы услуг.

Напомним, что по случаю Дня защитника Отечества россиян ждёт четырёхдневная рабочая неделя. Поскольку праздник выпадает на среду, она станет выходным днём. День накануне по продолжительности рабочего времени будет меньше на час.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Новосибирск
корпоратив
8 марта
23 февраля
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