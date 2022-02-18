В Новосибирске продают недостроенную «Ленту» за 270 миллионов рублей

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В Новосибирске на продажу выставили здание недостроенного гипермаркета «Лента» за 270 миллионов рублей.

В Новосибирске продают здание недостроенного гипермаркета «Лента». Владелец просит за недострой 270 миллионов рублей. Об этом сообщили СМИ.

В Новосибирске выставили на продажу недостроенное здание гипермаркета «Лента». Его стоимость оценили в 270 миллионов рублей. До этого здание принадлежало ГУ «Лама», руководителя которой обвинили в посредничестве при передаче взятки.

Выставленный на продажу объект имеет статус строящегося. Здание стоит на первой линии улицы Порт-Артурская в микрорайоне Чистая слобода напротив остановки наземного общественного транспорта. Вокруг расположены жилые многоэтажки. Общая площадь объекта – 1 700 квадратных метров.

В 2020 году магазин «Лента» начала возводить компания «Метаприбор». Затем стало известно, что строительство завершит томский ритейлер «Лама». Весной прошлого года разрешение на строительство перешло к ООО «Оазис», 45 % акций которого принадлежат Владиславу Левчугову – основателю ГК «Лама».

В декабре 2021 года Левчугова задержали по подозрению в посредничестве при передаче взятки. Его обвиняют в преступлении по части 4 статьи 291.1 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье – штраф 3 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 12 лет, передает АиФ-Новосибирск.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске здание «Сибмоста» снова выставили на торги за 264 миллиона рублей. С момента проведения первого аукциона объект стал дешевле на 30 миллионов рублей.