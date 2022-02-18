В Новосибирске робот Ксения обзванивает больных коронавирусом

Робот Ксения в Новосибирской области помогает медикам в лечении амбулаторных пациентов с коронавирусом. Она контролирует их состояние и в случае ухудшения направляет к врачу, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Новосибирской области внедряют автоматический дистанционный контроль за пациентами с коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно. Их самочувствие ежедневно проверяет робот Ксения, снижая нагрузку на врачей. В результате к медикам больные попадают только в случае ухудшения состояния, пояснили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Одной из первых в регионе новую систему начала применять взрослая поликлиника больницы № 3. Пациент каждый день самостоятельно вносит данные о самочувствии в специальное приложение, или ему звонит робот Ксения.

«Если пациент произносит одно из ключевых слов, которое задано роботу Ксении, она его вычленяет и отправляет на дополнительное наблюдение [терапевту]. Во вторник один из пациентов указал, что у него одышка. При созвоне врач выяснил, что у него [хоть и] невысокая температура, но [действительно] есть одышка. К пациенту выехала ковидная бригада и, учитывая состояние, сатурацию, его госпитализировали», — рассказал заведующий поликлиникой Юрий Пацев.

По его словам, новая платформа очень сильно разгрузила врачебный персонал. Из более 1 300 пациентов с коронавирусом, которые находятся на автоматическом контроле в больнице № 3, в список, требующий особого внимания, попал всего 21 человек, отметил он.

Напомним, также в Новосибирской области есть робот Николай. Сегодня он консультирует жителей по 31 направлению, но его возможности уже в 2022 году планируют расширить. По словам министра экономического развития региона Льва Решетникова, вскоре он сможет осуществлять предварительную запись граждан и идентифицировать заявителей.