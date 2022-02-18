В Новосибирске рядом со «Студенческой» появятся 100-метровые башни-близнецы

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В районе станции метро «Студенческая» в Новосибирске в ближайшие два года начнут строить две 100-метровые башни. Это будут башни-близнецы, соединённые стеклянным переходом, а внутри разместится апарт-отель.

На левом берегу Новосибирска в ближайшие два года начнут строить 31-этажный апарт-отель. Это будет комплекс из двух башен-близнецов, соединённых на высоте 100 метров стеклянным переходом.

Расположится объект с рабочим названием «Сити-Холл» в районе станции метро «Студенческая», на пересечении улиц Блюхера, Котовского и Геодезической. Оценивается он в 6 млрд рублей.

По словам руководителя бюро «КиФ» Валерия Филиппова, представившего проект на градостроительном совете в мэрии, башни апарт-отеля аналогичны башням жилого комплекса «Чикаго», который строится на улице Кирова, рядом со станцией метро «Октябрьская».

В двух башнях апарт-отеля будет 1 100 номеров площадью от 19 до 26 кв. м. Они займут с этажи с шестого по 29-й. Общая площадь комплекса вместе с башнями, стилобатной и подземной частями составит около 80 000 кв. м.

На подземной автостоянке будет 210 машино-мест. В стилобатной части разместят общественные помещения, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, медицинский центр, фуд-холл, коворкинги и лектории.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что на правом берегу Новосибирска в ближайшие годы появится база отдыха НГТУ НЭТИ для студентов и сотрудников вуза. Предварительно строительство оценивается в 70 млн рублей.